So wird der „Tatort“ aus Österreich Der optimierte Arbeitnehmer

Es beginnt, wie sollte es anders sein, mit einem Mord: Der junge und erfolgreiche Marlon Unger (Felix Oitzinger) wird nach einer Radtour vor seiner Wohnung überfallen und erstochen. Da lässt auch das Ermittler-Duo nicht lange auf sich warten, „der zynische Moritz und die Bibi, die auf Teflon macht“. Mit diesen charmanten Worten beschreibt Kriminalassistentin Meret Schande (Christina Scherrer) in den ersten Minuten des neuen „Tatort“-Falls aus Österreich ihre Kollegen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser). Es ist der 30. Fall für die beiden, doch es wird schnell klar, dass sie sich diesmal das Rampenlicht mit Meret Schande teilen müssen. Denn deren Perspektive nehmen wir zu Beginn am Tatort ein, bevor wir in der Zeit springen und sehen, wie sie mit einem Psychologen über die Ermittlungen redet. Es stellt sich also nicht nur die übliche Täter- und Motivfrage, sondern auch: Was muss Meret Schande da aufarbeiten?