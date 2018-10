Neuer "Tatort" aus Dortmund: Faber im Fight-Club

Dortmund Der zwölfte Dortmunder „Tatort“ spielt im Kampfsport-Milieu – ist aber leider völlig überdreht. Dafür überzeugt der neue Kommissar.

Gas-Milliardär Oleg Kambarow (Samuel Finzi) ist einer der reichsten Menschen der Welt. Er sagt Dinge wie „Wenn man genug Geld hat, kann man alles kaufen.“ Der Oligarch meint den Fußballverein Borussia Dortmund. So weit, so schlecht, denn der BVB ist börsennotiert; zu 60 Prozent gehört er Kleinanlegern, die man eben nicht einfach so ausbezahlen kann. Mit so groben wie unnötigen Logikfehlern ist der Dortmund-Krimi „Tod und Spiele“ gespickt, der zu viel will und konsequent auf dicke Hose macht, wo einmal mehr weniger sehr viel mehr gewesen wäre.