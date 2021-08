Neuer „Tatort“ aus Dresden am 7. Februar um 20.15 Uhr im Ersten. In „Rettung so nah“ ermitteln Winkler, Gorniak und Schnabel.

Während eines Einsatzes am Dresdner Elbufer wird der Rettungssanitäter Tarik Wasir im Fahrzeug mit einer Plastiktüte erstickt. Seine junge Kollegin Greta Blaschke kann ihm nicht mehr helfen. Die Ermittlerinnen Karin Gorniak und Leonie Winkler sowie Kommissariatsleiter Schnabel ermitteln in alle Richtungen. So war der „Tatort“ aus Dresden.