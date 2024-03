Neue Show Oliver Kalkofe sucht die besten falschen Antworten

Bei einer neuen ARD-Quizshow sucht Komiker Oliver Kalkofe (58) die besten falschen Antworten. „Faking bad – Besser als die Wahrheit“ ist eine Produktion der Burda Studios im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks und soll im Sommer in der ARD-Mediathek und im Ersten an den Start gehen. Das teilte der WDR am Dienstag mit.