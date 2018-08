Neue Serie von Matt Groening "Disenchantment"

Proll-Prinzessin Bean mit dem treudoofen Elf Elfo sowie ihrem „persönlichen Dämon“ Luci. Foto: The Ululu Company/Netflix/Ululu/Netflix

Hamburg „Simpsons“-Erfinder Matt Groening hat eine Fantasy-Satire geschaffen: „Disenchantment“ ist witzig und charmant.

Die „Simpsons“ werden alt. Seit inzwischen beinahe 30 Jahren toben der dumm-dreiste Homer Simpson sowie sein buchstäblich berufsjugendlicher Sohn Bart über die Bildschirme, und kein Ende ist in Sicht. Doch ihr Schöpfer, US-Cartoonist Matt Groening (64), ist im Alltag kaum noch daran beteiligt. Und auch seine zweite Zeichentrickserie „Futurama“ über die Abenteuer eines Pizzaboten im Jahr 3000 mit Außeriridischen und alkoholkranken Robotern lief 2013 endgültig aus.

In Deutschland beginnt die Erstausstrahlung der 29. Staffel am Dienstag, 14. August bei Pro Sieben.

"Die Simpsons" Seit Sendestart am 17. Dezember 1989 gab es 639 Folgen, ab Oktober wird in den USA die 30. Staffel ausgestrahlt. Die Serie wurde mit 31 Emmys prämiert, und 1999 vom "Time"-Magazine zur "besten Serie des Jahrhunderts" gekoren. Zuletzt sahen nur noch 4 Millionen US-Zuschauer im Schnitt zu, damit zählt die Serie nicht mehr zu den 100 beliebtesten im Land.

Die immensen Erwartungen kann „Disenchantment“ dennoch nicht erfüllen. Die Gag-Dichte könnte deutlich höher sein, ebenso die Zahl der Seitenhiebe auf Bücher, Filme und Videospiele. Dass der König und seine osteuropäische Frau die Trumps darstellen, wirkt eher pflichtschuldig. Die wiederkehrenden zauberhaften 3D-Animationen lassen die vielen simpler gezeichneten Szenen umso altbackener wirken. All das macht die Serie allerdings nicht schlecht – die Messlatte liegt bloß so hoch, dass Groening und seine Leute sie kaum überspringen konnten.

Klugerweise haben die Macher gar nicht erst versucht, es in Sachen Krassheit mit den Erwachsenen-Cartoons „South Park“ und „Rick and Morty“ aufzunehmen. Für Lacher sorgen neben einigen überzeichneten Gewaltorgien und ausführlichen Parodien des Pomps zu Hofe à la „Monty Python“ viele trockene Gags am Rande im „Simpsons“-Stil. „Ich kann nichts außer auf einem Stein sitzen und weinen“, schluchzt Prinzessin Bean zum Beispiel einmal. Prompt bewegt sich ihr Sitzplatz, eine Schildkröte streckt ihren Kopf hervor: „Ich bin kein Stein!“, stellt das Tier klar. „Und ich kenne viele Leute, die besser weinen können.“