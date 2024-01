Zwei Überraschungen dabei Das sind die Kandidaten für die neue LOL-Staffel

In sechs Episoden begleitet „LOL: Last One Laughing“ zehn Comedy- und Stand-Up-Profis Deutschlands bei der Herausforderung, um keinen Preis zu lachen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stehen dabei unter ständiger Beobachtung, denn alles wird minutiös gefilmt. Michael Bully Herbig überwacht mit über 40 Kameras in seinem Kontrollraum die kleinste Gesichtsentgleisung. Die Spielregeln sind einfach: Wer zweimal lacht, fliegt raus. Wer zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50 000 Euro für einen guten Zweck.