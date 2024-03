Neue Folgen „Glücksrad“-Start für Guido Cantz steht fest

Der Debüt-Termin für Komiker Guido Cantz (52) als neuer Moderator beim wiederbelebten Gameshow-Klassiker „Glücksrad“ steht fest. Die neuen Folgen der Kreuzworträtsel-Show werden vom 28. März (21.15 Uhr) an ausgestrahlt, wie der Sender RTLzwei am Donnerstag mitteilte. Moderiert werde die Rate-Sendung dann wie angekündigt von Sonya Kraus (50) und Cantz. Thomas Hermanns (61), der zuletzt an der Seite von Kraus durch die Show geführt und Buchstaben umgedreht hatte, ist nicht mehr dabei.