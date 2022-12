Fantasy-Serie Was Sie über den Netflix-Erfolg „Wednesday“ wissen müssen

Die Hauptrolle in der Serie, Wednesday Addams, wird von der 20 Jahre alten US-amerikanischen Schauspielerin Jenna Ortega gespielt. Ihre Mitbewohnerin Enid Sinclair, mit der Wednesday überhaupt keine Gemeinsamkeiten hat, wird von Emma Myers verkörpert. Xavier Thorpe, einer der beliebten Schüler, für den Wednesday sich interessiert, wird von Percy Hynes White dargestellt. Tyler Galpin ist der Barista-Boy der Serie, der selbst zwar keine Superkräfte hat, aber eine Faszination für diese mitbringt. Er wird gespielt von Hunter Doohan. Joy Sunday schlüpft in die Rolle von Bianca Barclay, die powervolle Schülerin, die sich an der Schule großer Beliebtheit erfreut und ihren Platz gegenüber Wednesday gut zu verteidigen weiß. Schauspielerin Catherine Zeta-Jones verkörpert Morticia Addams, die Mutter von Wednesday, die ihre Tochter gerne mal blamiert. Gomez Addams, der Vater von Wednesday und leidenschaftliche Ehemann, wird von Luis Guzmán gespielt, der vielen aus der Serie „Narcos“ bekannt sein dürfte.