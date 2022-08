How to Sell Drugs Online (Fast) (2019)

Die Coming-of-Age-Comedy How to Sell Drugs Online (Fast) wurde von Netflix nach dem Erfolg der deutschen Serie Dark bestellt. Sie basiert teilweise auf einer wahren Begebenheit und erzählt die Geschichte von Maximilian Schmidt, der mit 18 Jahren in Leipzig einen Online-Drogenhandel gründete.

Das Prequel zur beliebten Nebenfigur Buba wurde im August 2022 auf Netflix veröffentlicht.