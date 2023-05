Neue Folgen des Überraschungshits Netflix kündigt neue „Dahmer“-Staffel an - ohne Jeffrey Dahmer

Obwohl die Geschichte des US-amerikanischen Serienmörders Jeffrey Dahmer zu Ende erzählt ist, kündigte Netflix nun für 2024 eine zweite Staffel an. In der soll es allerdings nicht um Dahmer, sondern um zwei andere berühmte Mörder gehen. So stehen in „Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story“ die Brüder Lyle und Erik Menéndez im Mittelpunkt. Sie hatten im August 1989 ihre Eltern ermordet.