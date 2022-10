Preise für Streaming : Ab November gibt es Netflix auch mit Werbeblöcken

San Francisco/Berlin Werbeblöcke vor und während der Filme im Gegenzug für ein günstigeres Abo: Gegen dieses Modell hat sich Netflix lange gewehrt. Nun startet das Unternehmen ein solches Angebot - auch in Deutschland.

Netflix wird im November ein werbefinanziertes Angebot in Deutschland und elf weiteren Ländern starten. Das Basis-Abo mit Werbung soll hierzulande 4,99 Euro im Monat kosten und ab dem 3. November verfügbar sein, teilte das US-Unternehmen am Donnerstag mit.

Pro Stunde solle es vier bis fünf Minuten Werbung geben, ein Spot habe eine Länge von 15 bis 30 Sekunden. Die Werbung solle vor Beginn und während laufender Sendungen gezeigt werden. Werbetreibende sollen Netflix zufolge die Möglichkeit haben, ihre Spots nur in bestimmten Ländern oder bei Inhalten bestimmter Genres ausspielen zu lassen.

Viele Streamingdienste reagieren mit den Werbe-Versionen auf die wachsende Konkurrenz bei gleichzeitig sinkender Konsumlaune der Verbraucher. Amazon etwa ist in Deutschland mit dem werbefinanzierten Angebot Freevee am Start. Filme und Serien werden dort ohne zusätzliche Kosten, aber mit Werbeunterbrechungen gezeigt. Nach den USA und Großbritannien ist Deutschland das dritte Land, in dem Amazon das Angebot platziert hat.