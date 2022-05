Kultserie aus Großbritannien : Ncuti Gatwa wird der neue Doctor Who

Ncuti Gatwa wird der neue Doctor Who

Düsseldorf Der Schauspieler Ncuti Gatwa wird den neuen Doctor Who spielen. Die Serie aus Großbritannien läuft seit Jahrzehnten. Gatwa ist bekannt aus der Netflix-Serie „Sex Education“.

Die Nachricht, wer den neuen Doktor in dem Science-Fiction-Klassiker spielen soll, wird regelmäßig mit Spannung erwartet. Nun steht fest: Den neuen Doctor Who spielt Ncuti Gatwa. Das gab der Sender BBC am Sonntag auf der Facebookseite zur Sendung bekannt.