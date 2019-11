„Tatort“-Nachlese : Wenig Spannung zum Jubiläum

Ludwigshafen Es ist ihr 70. Fall, und der führt Kommissarin Lena Odenthal zurück zu einem alten Gefährten. Dem Fall indes fehlt es an Spannung. Der Sonntagskrimi aus Ludwigshafen im Schnell-Check.

Worum ging es? In der pfälzischen Provinz ist ziemlich wenig los – das gilt auch für die Polizei-Dienststelle unter der Leitung von Stefan Tries (Ben Becker), ein alter Bekannter von Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts). Nur ein junger Kollege strebt nach mehr – und wird prompt bei einer nächtlichen Lkw-Kontrolle erschossen. Und auch sonst läuft in dem Revier einiges schief. Drogen, Menschen, Luxusautos: Egal, was hier über die deutsch-französische Grenze geschmuggelt wird, die Beamten schauen weg – und können sich so schicke Einfamilienhäuser leisten. Wenig überraschend, dass am Ende auch tatsächlich einer der Beamten, passenderweise Am Ende wird denn auch einer der Beamten als Schuldiger überführt.