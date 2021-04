Nachlese zum „Tatort: Der Herr des Waldes“ : Im Wald geht’s weiter

Wer hat Jessi Pohlmann (Caroline Hartig, unten) ermordet? Foto: dpa/Manuela Meyer

Cliffhanger können sie, die neuen Macher des „Tatort“ aus Saarbrücken. „Der Herr des Waldes“, Fall zwei des neuen Teams rund um Leo Hölzer und Adam Schürk, erzählt konsequent dort weiter, wo „Das fleißige Lieschen“ vor genau einem Jahr aufhörte – und er hält dabei die Spannung.

Von Barbara Grofe

Worum es ging? Um den Mord an einer jungen Frau, der im Wald erst ein Karbonpfeil ins Bein und dann ein Messer ins Herz gerammt wird. Ein Jogger findet das Mädchen am nächsten Tag, ihr wurde ein Zweig in den Mund gelegt, außerdem weist ihr Körper Bissspuren auf. Spur eins, die die Saarbrücker Ermittler verfolgen: War es ein Ritualmord? Spur zwei sind die Mitschüler, die sich in Lügengeschichten verstricken und aber offensichtlich sehr viel mehr über die ermordete Jessi und ihr Liebesleben wissen, als sie zunächst zugeben. Spur drei ist ein sonderbarer junger Mann, der in einer Höhle im Wald lebt und nicht sprechen kann und der die Kommissare Hölzer und Schürk auf die richtige Spur bringt: den fiesen, wahnsinnigen serienkillenden Lehrer (Kai Wiesinger).

Worum es wirklich ging? „Der Herr des Waldes“ setzt an, wo „Das fleißige Lieschen“ vor exakt einem Jahr aufhörte: Die Ermittler Leo Hölzer und Adam Schürk waren schon als Kinder Freunde. Schürk wurde von seinem sadistischen Vater gequält und misshandelt. Als es besonders schlimm wurde, rettete Leo seinen Freund Adam und streckte den Gewalttäter nieder. Die offizielle Version hieß Unfall, die Wahrheit kennen nur die beiden – hoffen sie wenigstens. Vater Schürk fiel nach dem Schlag ins Koma – jetzt, zu Beginn von „Der Herr des Waldes“ wacht er auf. Sein Sohn und dessen Kollege müssen sich also gleich doppelt mit ihm auseinandersetzen: Weil Schürk sen. behauptet zu wissen, wer der Mörder von Jessi ist und weil die beiden jungen Männer immer noch die Sorge umtreibt, ob ihr Lügenkonstrukt hält, woran der Vater sich erinnert und welche Folgen diese Erinnerung für die Karriere von Leo Hölzer hätte. Im unmittelbaren Anknüpfen an den vorherigen Fall lag auch eine Besonderheit des neuen SR-Tatortes und die Herausforderung für seine Macher: „Es war schon untypisch, dass er dort anschließt, wo der letzte aufhört“, räumt Regisseur Christian Theede ein.

Was war gut? Kurz gesagt: ziemlich viel. Die Fortführung der Freundesgeschichte funktioniert hervorragend, das Setting – in einem Waldstück am Saarbrücker Stadtrand – ist toll: wild, irgendwie ursprünglich, geheimnisvoll. Die Schauspieler, allen voran Vladimir Burlakov und Daniel Sträßer (sie spielen Leo Hölzer und Adam Schürk), aber auch Kai Wiesinger und Torsten Michaelis (Lehrer und Vater) überzeugen. Die beiden Bösewichte liefern sich in den letzten Minuten dieses Falles ein amtliches Battle, und ihr irres Lachen macht Gruselgänsehaut.