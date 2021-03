„Tatort“-Nachlese : Ein Krimi von Frauen über Frauen

Köln Im „Tatort“ aus Köln machten die Frauen den Unterschied, vor wie hinter der Kamera. Entstanden ist dabei ein ungewohnt einfühlsamer Krimi. Doch worum ging es genau? Und was war gut? Hier gibt’s die Antworten.

Worum ging’s? Die obdachlose Moni wird mit Fentanyl vergiftet, danach ihr Schlafsack in Brand gesteckt. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln in der Szene und treffen dabei unter anderem auf Regine (Hildegard Schroedter), die eine Anlaufstelle für Obdachlose betreibt, Altenpflegerin Katja (Jana Julia Roth), die keine Wohnung findet und im Auto schläft, und Ella (Ricarda Seifried), die vor ihrem gewalttätigen Ehemann auf die Straße geflüchtet ist. Und dann ist da noch Tomas Stranz (Jean-Luc Bubert), dem Moni vorwirft, sie vergewaltigt zu haben.

Alle hatten irgendwie mit der Toten zu tun, doch nur eine hatte auch ein Interesse an ihrem Tod: Regine, die Moni kurzzeitig als Bürokraft eingestellt hatte – und dabei nicht bedachte, dass dieser auffallen könnte, dass sie jeden Monat 180 Euro Spendengelder vom „Kabäuschen“ abzwackt. Der Grund dafür passt ins Bild: Ihr wurde die Miete erhöht, sie hätte ihre Bleibe verloren – und sagt am Ende einen so bitteren wie wahren Satz: „Ohne Wohnung hast du keine Chance, egal wie du kämpfst und machst und tust, am Ende gewinnt immer die Straße.“