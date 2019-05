Nachlese zum „Tatort“ aus Frankfurt : Faszination und Abscheu

Im Frankfurter „Tatort“ weiß der Zuschauer schnell, wer der Täter ist, der Qualität tut das aber keinen Abbruch. Der Niederländer Barry Atsma und die Frankfurter Ermittler liefern stark ab.

Worum geht’s? Der prominente Kasseler Talkshow-Moderator Maarten Jansen (Barry Atsma) tötet seinen 17-jährigen Stiefsohn. Den Leichnam zerstückelt er mit einer Axt, die Extremitäten verpackt er in Müllsäcke. Die einzelnen Pakete, das muss man leider so nennen, verteilt er in Frankfurt und Kassel. Der Sohn war bei einer geheimen Party und ist des Nachts nicht mehr zurückgekommen. Der Täter steht sofort fest. Der Film befasst sich mit der Frage, wie einer den leidenden Vater, der sich fragt, wie ein Mensch zu so etwas fähig ist, spielen kann – und gleichzeitig selbst genau dieser Mensch ist.