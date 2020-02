Nachlese zum „Tatort“ aus Dortmund : Abschied von Fabers Erzfeind

Dortmund Das Trauma missbrauchter Kinder war das Thema des Dortmunder „Tatorts“ – und, mal wieder, Kommissar Fabers Erzfeind Markus Graf. Dessen Geschichte endete aber nach fast sechs Jahren: eine gute Entscheidung in einem guten Krimi.

Worum ging’s? Eine junge Frau ersticht einen älteren, alleinstehenden Mann in dessen Partykeller – und will anschließend nur mit Kommissar Faber (Jörg Hartmann) sprechen. Dabei stellt sich heraus: Evelyn (Luisa-Céline Gaffron) wurde als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht und unter seinen Freunden herumgereicht – darunter auch das spätere Mordopfer. Dahinter steckt ein gut organisierter Pädokriminellen-Ring. Fabers Erzfeind Markus Graf (Florian Bartholomäi) hat Evelyn ausfindig gemacht und nutzt sie für seine Zwecke: Über sie kommt er mit Faber in Kontakt und will diesen zum Suizid zwingen.