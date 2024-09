16.000 Euro schon erreicht Panne bei „Wer wird Millionär?“ – muss Kandidatin jetzt ganz von vorne anfangen?

Noch vor Kurzem wurde „Wer wird Millionär?“ 25 Jahre alt. In dieser langen Zeit hat es bereits einige Fauxpas, lustige Vorfälle und seltsame Fragen sowie Antworten gegeben. Doch, dass es in der Kult-Quizsendung zu fehlerhaften Fragen kommt, ist durchaus selten. In der Ausgabe am 3. September allerdings wurde der Kandidatin eine unlösbare Aufgabe gestellt. Denn die Frage konnte so gar nicht stimmen.