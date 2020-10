Kuppel-Show : Nach „Prince Charming“ startet „Princess Charming“ mit einer Frau

Köln Die zweite Staffel der schwulen Datingshow „Prince Charming“ läuft bereits. Bald soll es ein Gegenstück mit einer Frau als Hauptprotagonistin geben.

In „Princess Charming“ werde eine „attraktive Bi-Lady“ auf die Suche nach der großen Liebe gehen, kündigte die Mediengruppe RTL am Montag an. Mit dabei seien sowohl lesbische und bisexuelle Frauen als auch heterosexuelle Männer. „Unter den bunten und diversen Liebesanwärtern prallen Vorurteile, Wunsch und Wirklichkeit aufeinander, werden Klischees befeuert - oder entkräftet“, versprach RTL. Die entscheidenden Fragen: „Wer überzeugt die Princess am meisten? Mann oder Frau?“