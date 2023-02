TV-Star verurteilt RTL distanziert sich von „Love-Island“-Teilnehmer Henrik Stoltenberg

Ende Februar 2023 wurde der 26-Jährige wegen Volksverhetzung und der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole vom Kölner Amtsgericht zu 15.000 Euro Bußgeld verurteilt. So soll Stoltenberg im Sommer 2022 Nazi-Parolen aus dem Fenster seiner Wohnung in Köln gerufen haben sowie rassistische Sprüche geäußert und randaliert haben. Laut der Aussage eines Polizisten soll Stoltenberg sich zudem geweigert haben, seinen Ausweis zu zeigen: „Er sagte zu uns, dass man ihn kennen muss und er sich deswegen nicht auszuweisen brauche.“ Vor Gericht erklärte Stoltenberg laut Medienberichten: „Ich war an den beiden Tagen stark angetrunken, bin aber kein Rassist. Das Ganze tut mir jetzt leid.“