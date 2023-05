Nach Aus bei „ Höhle der Löwen“ Unternehmerin Judith Williams bekommt eigene Show auf Sat.1

In dem Factual-Format soll die 51-Jährige Menschen, die in ihrem Job unzufrieden sind, auf die Sprünge helfen. Gemeinsam mit professionellen Coaches analysiert sie die Potenziale der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, berät und coacht – und verschafft ihnen schließlich unter Berücksichtigung der Qualifikation und den Vorstellungen ihrer Schützlinge eine neue Stelle. Ohne zu wissen, auf was für einen Job sie sich einlassen, müssen die Kandidatinnen und Kandidaten entweder blind zusagen oder sich dafür entscheiden, bei ihrer alten Stelle zu bleiben.