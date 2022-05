Nach Finale 2022 : ProSieben plant für 2023 neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“

Unterföhring Nach dem Finale ist vor dem Finale: Nachdem die Österreicherin Lou-Anne zur GNTM-Siegerin der aktuellen Staffel gekürt wurde, hat ProSieben die neue Staffel für nächstes Jahr bestätigt.

Die 18 Jahre alte Österreicherin Lou-Anne ist Siegerin von „Germany's Next Topmodel“. Die 1,83 Meter große blonde junge Frau setzte sich am Donnerstagabend in der Finalshow gegen vier weitere Finalistinnen von Heidi Klums Castingshow durch. Darunter war die wohl ungewöhnlichste Konkurrentin, die es bisher bei der Show gab: Lou-Annes Mutter (50), die es auf Platz drei schaffte. Mit dem Live-Finale in Köln ist die bisher vielfältigste Staffel zu Ende gegangen. Klum hatte auf Diversität gesetzt, alle Größen, Figuren und Altersgruppen waren erlaubt.