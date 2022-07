Es wurde Ernst zwischen den beiden: Nach dem Dreamdate lud Sharon Jan zum Übernachten ein. Am nächsten Tag gab es Frühstück im Bett und leidenschaftliche Küsse. Danach musste sich Sharon von Jan verabschieden, denn die letzte Nacht der Rosen stand an und sie musste sich zwischen den beiden letzten Kandidaten entscheiden. Nicht wenige Zuschauer hätten Lukas tatsächlich lieber an der Seite von Sharon gesehen.