Nach 16 Jahren Thomas Bug verabschiedet sich als Moderator der „Aktuellen Stunde“

Seine erste „Aktuelle Stunde“ präsentierte er am 3. März 2008. „Den Zuschauerinnen und Zuschauern der Aktuellen Stunde ist Thomas Bug in diesen eineinhalb Jahrzehnten ans Herz gewachsen“, so Stefan Brandenburg, WDR-Chefredakteur Aktuelles. „Auch uns im Team wird er sehr fehlen. Er hat mit seiner Kompetenz und mit seinem Witz die Sendung geprägt“