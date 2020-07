Neue Doku-Soap : „Wir drehen hier einen Porno, keinen Heimatfilm“

Köln Die Doku-Soap „Mütter machen Porno“ ist weitaus harmloser als der Titel es vermuten lässt. sie verliert sich auf halber Strecke zwischen Trash und Bildungsauftrag. Gut, dass nach zwei Folgen der Film im Kasten ist.

Es war tatsächlich mal was Neues. Keine Casting-Sendung, keine Datingshow, aber was war es dann? Anders als der Titel vielleicht vermuten lässt, sind es nicht die Mütter, die Sex vor der Kamera haben. Sie casten ihre Darsteller und schreiben das Drehbuch und filmen. Die notwendige Praxis als zukünftige Filmchen-Macher hatten sie sich in Folge eins am Set des renommierten Porno-Produzenten Wolf Wagner geholt. Einen Schock, den Jasmine (36), Karina (44), Bianca (49), Britta (44) und Mirjam (49) erstmal verdauen mussten. Auch in der zweiten Folge hallt das Erlebte nach.