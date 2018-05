Münster-"Tatort": Wenn der Pinguin der Star ist

Pinguin Sandy in der Rechtsmedizin bei Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) in einer Szene des "Tatort: Schlangengrube". Foto: dpa/Thomas Kost

Düsseldorf Thiel und Boerne müssen im neuesten Münster-“Tatort“ tierische Ermittlungsarbeit leisten. Eine tote Tierfreundin führt das Duo in den Zoo.

Worum es ging Patrizia Merkens, verhasste und todkranke Nachbarin von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, kommt unter mysteriösen Umständen zu Tode, die Spur führt Kommissar Thiel und Professor Boerne in den Zoo. Die wohlhabende Verstorbene, die Dauergast im Zoo war, ist an einer Überdosis Schlangengift gestorben. Sie wollte ihr Geld dem Zoo vermachen – da aber das Testament verschwunden ist, würde die Halbschwester der Toten erben, was die zunächst zur Hauptverdächtigen macht. Thiel, der undercover als Aushilfspfleger im Zoo ermittelt, und Boerne kommen dann aber Tierhandel und einem fiesen Medienmogul mit deutlich zu exotischem Geschmack auf die Spur.