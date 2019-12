Münchner „Polizeiruf“ : Sensenmann, geh du voran

München Bei der Münchner Polizei liegt einiges im Argen, wie der neue „Polizeiruf“ zeigt. Der Film ist für den Zuschauer zwar eine Herausforderung. Aber wer durchhält, sitzt am Ende beeindruckt auf der Couch.

Am Anfang fliegen dem Zuschauer die vielen Namen nur so um die Ohren. Zu dem umfangreichen Personal, das bei einem wilden Kostümfest schon nicht mehr zu erkennen ist, kommen noch verschiedene Zeitsprünge mit Rückblenden. Außerdem sind es keine alten Bekannten, diese Figuren im Münchner „Polizeiruf 110“. Der Krimi „Die Lüge, die wir Zukunft nennen“ ist erst der zweite Fall des Teams von Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger). Nach rund 20 Minuten fragt man sich: Was soll das? Und bin ich der einzige, der da nicht mitkommt?

Diesen Punkt wird vermutlich jeder erreichen – an dem muss man stark sein und sich durchwurschteln, weil es sich am Ende lohnt. Regisseur Dominik Graf und Drehbuchautor Günter Schütter, beide Grimmepreisträger, entwickeln einen Krimi, der immer mehr fasziniert, je länger man ihn schaut.

Bessie lässt sich auf eine Affäre mit dem Finanzinspektor ein, die in der wohl kuriosesten Sex-Praktik der Sonntagabend-Unterhaltung endet. Der Fall wimmelt von witzigen Dialogen, skurrilen Szenen und Bildern und transportiert doch eine tiefe menschliche Wärme für seine Figuren. Dominik Graf sagte, Drehbuchautor Schütter treibe ihn mit seinen Ideen und szenischen Überraschungen jedes Mal wieder an „wie ein Torpedo-Treibsatz“, dazu tolle Dialoge wie dieser: „Du klingst so melancholisch“, sagt Lukas. „Das ist München bei Nacht“, antwortet Bessie. „Das muss man wegschnapsen.“ Und der Zuschauer denkt sich: Wegschnapsen, was für eine schöne Erfindung. Dieses Wort muss man sich merken für eine persönliche Wegschnaps-Situation.