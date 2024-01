So wird der „Tatort“ aus München Ein Wunderkind, ein Bandenkrieg und ein Countdown

Den 94. Fall des beliebten Duos Leitmayr/Batic inszenierte Thomas Stiller nach eigenem Drehbuch. „Ein Gefängnis ist eine geschlossene Welt in sich, eine Welt, die ihre eigenen Spielregeln hat. Hier haben die Kommissare nicht die Hoheit, die sie draußen in der Freiheit haben – und genau diese Form von Ohnmacht, Mauer, die es für die Kommissare zu überwinden gilt, war für mich der Reiz an der Geschichte“, erklärt er. Die Gefängnissituationen habe er genaustens recherchiert: „Diese Welt realistisch, glaubwürdig und in ihrer Härte zu zeigen, war mir wichtig.“