„Tatort: One Way Ticket“ : Überladener Stasi-Klamauk aus München

Das sieht nicht nach einem normalen Unfall aus: die Kommissare Ivo Batic (l., Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl). Foto: dpa/Marco Nagel

München Der „Tatort“ spielt in München und Nairobi. Es geht um Senioren, die mit Schmuggel-Geschäften ihre Rente aufbessern. Leider ist der Krimi arg überladen – und zeitweise albern geraten ist.

Der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation für Afrika stirbt bei einem Autounfall. Seltsam ist dabei, dass der Mann kurz vor dem Unfall bei der Polizei anruft und erklärt, dass er in Kürze wohl ermordet wird. Als dann auf dem Video einer Überwachungskamera noch eine verdächtige Frau auftaucht, leiten die Münchener Kommissare Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) Ermittlungen ein.

Bei der Hilfsorganisation entdecken sie einige Seltsamkeiten. Offenbar bessern arme Senioren aus München ihre Rente als Drogenkuriere auf und schmuggeln allerhand Verbotenes aus Nairobi in den Freistaat. Einer dieser Kuriere wurde kürzlich in Nairobi mit einem Haufen Geld im doppelten Boden seines Koffers erwischt und sitzt nun im Gefängnis. Die kriminelle Hilfsorganisation bedient sich offenbar eines alten Netzwerkes. Eine der zahlreichen wie verwirrenden Spuren führt Batic und Leitmayr sogar zu ehemaligen Stasi-Offizieren. Drehen mitten in München etwa alte Kader der „Hauptverwaltung Aufklärung“ krumme Dinger?

Der Fall „One Way Ticket“ greift gleich mehrere aktuelle Themen auf. Es geht um die schwierige Arbeit von internationalen Hilfsorganisationen, Altersarmut in Deutschland und das meist erfolglose Streben nach dem ganz großen Glück. Teile des Krimis von Regisseur Rupert Henning beruhen auf einer wahren Begebenheit. Der Fall eines 82-Jährigen, der Anfang Oktober mit Kokain im Wert von mehreren Tausend Euro aufgegriffen wurde, hatte in Bayern für Schlagzeilen gesorgt. Der Mann aus Ulm hatte bei seiner Verhaftung versichert, nie selbst Drogen genommen zu haben. Auf die Frage nach seinem Motiv verwies der Mann Berichten zufolge auf seine „bescheidene Lebenssituation“.

Schade nur, dass der Fall derart überladen und konstruiert wirkt, dass viele Krimifans wohl schnell das Interesse verlieren. Gedreht wurde in München und auf Mauritius. Besonders zu Beginn wird derart oft der Schauplatz gewechselt, dass es für den Zuschauer recht anstrengend wird. Dazu kommen noch Traumsequenzen, in denen eine junge Afrikanerin verlockend am Strand tanzt. Nun ja. Ein weiteres Problem: Es gibt einfach zu viel Personal in diesem Film. Da wären der erwischte Schmuggler, der rätselhafte Botschaftsmitarbeiter, die Frau aus dem Video, die Frau vom Strand, alte Stasi-Schergen im Rollstuhl, der neue Kripo-Assistent, die Gruppe mittelloser Senioren und so weiter. Somit bleibt kaum Zeit, die Charaktere wirklich glaubhaft zu entwickeln, und die meisten Figuren bleiben vage und damit langweilig.

Auch die beiden Oldie-Kommissare Batic und Leitmayr können diesen Fall nicht retten. An den typischen Grummeleien und freundschaftlichen Neckereien hat man sich in den vergangenen knapp 30 Jahren etwas satt gesehen. In einer Szene werden die Kommissare zu einer Leiche auf dem Acker gerufen gerufen. Langes Schweigen, dann murmelt Batic bedeutungsschwanger: „Eine attraktive, mysteriöse Schönheit aus Afrika.“ Leute aus Ostdeutschland werden übrigens gerne „Ossis“ genannt. Ein bisschen altbacken wirkt das alles schon. Spätestens nach dem arg wirren Ende, bei dem der Bösewicht einen 007-würdigen Abgang hinlegt, muss mann dann leider feststellen: Dieser Feiertags-„Tatort“ ist leider wirklich daneben gegangen.

Besonders schade ist, dass die wahre Geschichte des Ulmer Rentners und das Thema Altersarmut in Deutschland für einen sehenswerten Krimi genügt hätten. Dann hätte auch das Drehbuch genügend Zeit gehabt, sich diesem komplexen Thema angemessen zu widmen. Auf jeden Fall sparen sollte man sich 30 Jahre nach dem Mauerfall den albernen Handlungsstrang mit der „Hauptverwaltung Aufklärung“. Wer sich für dieses historisch spannende Thema interessiert, ist zum Beispiel bei der RTL-Produktion „Deutschland 86“ (derzeit bei Amazon Prime zu sehen) deutlich besser aufgehoben.