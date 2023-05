Münchener „Tatort: Game Over“ Der Mörder im Ballerspiel

Denn Batic und Leitmayr sind ja nun als dienstältestes „Tatort“-Duo nicht gerade am Puls der Zeit. Auf ihr Alter gibt es immer wieder kleine Anspielungen, wenn sie zum Beispiel das Etikett auf einem Medizinfläschchen nicht lesen können oder Leitmayr sich etwas hüftsteif auf einen Balkon hochzieht. So schlägt in diesem Fall die große Stunde für Assistent Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer), der sich nicht nur in der Gaming-Szene auskennt, sondern auch großer Fan von Oskar ist. Batic und Leitmayr jedoch stehen oft nur staunend herum und sind ratlos bei den ganzen Begriffen, genauso wie sicherlich auch viele „Tatort“-Fans. Abkürzungen in Chatnachrichten, Verschlüsselungen bei Kryptowährungen, Programmierungen für Aimbots, die jeden Schuss im Ballerspiel zum Treffer machen – es wird arg technisch in diesem Krimi von Lancelot von Naso (Regie) sowie Stefan Holtz und Florian Iwersen (Drehbuch). Es geht in eine Welt, in der E-Sportler wie Popstars in Arenen auftreten, Experten live die Spiele kommentieren und es einen dicken Scheck zu gewinnen gibt. Und anscheinend einen Mörder.