„Mord im Antiquitätenladen“ Waldi Lehnertz aus „Bares für Rares“ veröffentlicht Krimi

Wenn eine Kundin seinen Laden betritt, dann beginnt der Waldi mit seinem Zeremoniell. „Engelchen“ sagt er säuselnd und hat dabei schon einen Schein in der Hand. Darauf gedruckt: Sein Gesicht und der Betrag 80 Euro. Für den ist er bekannt, aber dazu später mehr. Waldi erklärt der Frau erst einmal, was damit zu tun ist: „Sollte dein Alter dir mal so richtig auf den Sack gehen, dann steht da meine Telefonnummer drauf. Dann rufst du mich an“. Sein Versprechen: „Ich rufe den Alten an und bringe dir den wieder in die Spur, bis der wieder fluffig wird.“ Auf der Gegenseite wird gekichert. Dann wird noch ein gemeinsames Foto gemacht, Wange an Wange. Waldi ist zufrieden.