Moderatoren-Karussell im Ersten So wechseln die Moderatorinnen der beliebten ARD-Formate

Gänzlich unbekannt sind die Moderatorinnen allerdings nicht, denn die Nachfolge von Anne Will tritt ab 2024 „tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga an. Am 5. Oktober wird die 54-Jährige zum letzten Mal durch die Nachrichten führen. „So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen - dafür bin ich unendlich dankbar“, so Miosga über ihren Abschied.