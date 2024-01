Neuer Polit-Talk im Ersten Caren Miosga talkt live und startet mit CDU-Chef Merz

Als Nachfolgerin von Anne Will auf dem prominenten Sendeplatz nach dem „Tatort“ wird Miosga mit dem ihren Namen tragenden Talk an 30 Sonntagen im Jahr zu sehen sein. „Deutschland steht am Beginn eines unruhigen Jahres. Was sich gerade politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich tut, wollen wir hinterfragen und besser verstehen“, sagte die Moderatorin zu ihrer ersten Ausgabe. Mit ihren Gästen wolle sie darüber diskutieren, wie sich die CDU künftig zur AfD abgrenzen will und was dieser Kurs für die im Herbst anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg bedeutet.