Instagram-Chronologie : Warum der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler so eskalierte

Warum der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler so eskalierte

Köln Im Dauerzank zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher ist der Höhepunkt in Sicht: Am Sonntag messen sich die beiden im TV-Studio von RTL. Wie kam es überhaupt zu dem Streit? Rekonstruktion eines Trash-TV-Konflikts.

Ist das Show, ist das spannend oder einfach nur grottenschlecht? Seit Anfang des Jahres diskutiert Fernseh-Deutschland über Michael Wendler und Oliver Pocher. Via Instagram und über Sticheleien bei „Let’s Dance“ ist der Zwist zwischen den beiden derart eskaliert, dass sich die Streithähne nun in einem TV-Duell miteinander messen. Bei RTL geht es am Sonntag, 1. März, zur besten Sendezeit darum, wer der „bessere TV-Dude“ ist.