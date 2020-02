Instagram-Chronologie : Warum der Streit zwischen Oliver Pocher und Michael Wendler so eskalierte

Köln Im Dauerzank zwischen Michael Wendler und Oliver Pocher ist der Höhepunkt in Sicht: Am Sonntag messen sich die beiden im TV-Studio von RTL. Wie kam es überhaupt zu dem Streit? Rekonstruktion eines Trash-TV-Konflikts.

Ist das Show, ist das spannend oder einfach nur grottenschlecht? Seit Anfang des Jahres diskutiert Fernseh-Deutschland über Michael Wendler und Oliver Pocher. Via Instagram und über Sticheleien bei „Let’s Dance“ ist der Zwist zwischen den beiden derart eskaliert, dass sich die Streithähne nun in einem TV-Duell miteinander messen. Bei RTL geht es am Sonntag, 1. März, zur besten Sendezeit darum, wer der „bessere TV-Dude“ ist.

Alles begann am 24. Januar: Laura Müller, die 28 Jahre jüngere Freundin von Michael Wendler, überraschte den Schlagerstar mit einem neuen Auto im neuen Haus in Florida. Natürlich hielt sie die feierliche Übergabe des Schlüssels – wie es sich für eine Influencerin gehört – bei Instagram fest. Es entstand folgender Dialog:

„Total verliebt in Amerika“ : Wenn der Wendler und seine Laura mal in Unterwäsche frühstücken

Die „Highlights“:

Er fordert Pocher zum Duell auf, um die Sache „unter Männern zu klären“: „Ihr wisst ja, dass ich ein sehr starkes Nervenkostüm habe und dass es so ziemlich keine Beleidigung gibt, die ich nicht schon mal gehört habe“, beginnt er sein Video. „Aber ich finde das, was sich der Herr Pocher gestern in der Livesendung zu ‚Let’s Dance’ erlaubt hat, geht meiner Meinung nach überhaupt nicht.“ Pocher sei so weit entfernt vom Wendler wie „der Mond von der Erde“. Er sei jederzeit bereit, „mich mit dir zu battlen, denn: Leg dich nicht mit dem Wendler an“.