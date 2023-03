Stellungnahme auf Twitter Michael Wendler veröffentlicht Statement zum Aus seiner Doku-Soap

Wendler war in der Vergangenheit immer wieder mit Verschwörungstheorien und umstrittenen Aussagen zur Corona-Politik der Bundesregierung aufgefallen. 2021 zog RTL Deutschland die Notbremse und schnitt den Sender aus der laufenden DSDS-Staffel. Und so verschwand der Schlagerstar erst einmal aus der Öffentlichkeit. Vom geplanten TV-Format erhoffte sich Wendler Rehabilitierung und die Möglichkeit, sich für „das Ausgesprochene zu entschuldigen“. Ohne Erfolg, denn bereits am Mittwoch erklärte ein Sprecher von RTLzwei auf Twitter, dass die Wendler-Doku nun doch nicht produziert werden soll.