Corona-Verschwörungstheorien : Der Wendler hat sich selbst demontiert

Michael Wendler. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Meinung Düsseldorf Das war ein Donnerschlag am Donnerstagabend. Schlagersänger Michael Wendler hat sich mit kruden Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie aus der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ verabschiedet. Seine Karriere in Deutschland dürfte damit beendet sein.

Michael Wendler war schon immer eine streitbare Figur. Sein machohaftes Auftreten in der Öffentlichkeit, seine Liaison zur 28 Jahre jüngeren Laura Müller, das umstrittene Geschäftsverhältnis mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg sind aber alles eher Peanuts im Vergleich zu dem, was sich der Schlagerstar am Donnerstagabend geleistet hat. Er hat einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr lustig ist.

Der Wendler ist auf die „dunkle Seite“ der Corona-Verschwörungstheoretiker gewechselt, begründet sein Aus in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ mit Versäumnissen der Bundesregierung in der „angeblichen Corona-Pandemie“. Wendler spricht davon, dass in Deutschland alle Menschen sterben würden, behauptet, bald würden "alle aufwachen“. Er bedient sich dem Sprachjargon von Ober-Corona-Leugner und Vegan-Koch Attila Hildmann. Kein Wunder, dass er den Wendler nun dafür feiert, weil er endlich die Wahrheit sage.

Für Hildmanns Anhänger ist der Wechsel von Wendler in ihr Lager ein echter Coup: „Seht her, ein weiterer Promi hat Zweifel an der Corona-Pandemie.“

Der finanzielle Schaden dieser Aktion für das System Wendler wird enorm sein, das gestand auch sein Manager Markus Krampe bei Oliver Pocher. Doch das Finanzielle ist das eine. Es ist das Menschliche, das fassungslos macht. Anscheinend hat Wendler nichts begriffen. Nicht begriffen, dass Corona keine Erfindung von Eliten ist. Nicht begriffen, dass er sich nun auch in ein von Rechten und Nazis bevölkertes Themengebiet begibt. Nicht begriffen, wie dramatisch diese Pandemie wirklich ist. Auf der ganzen Welt steigen die Corona-Infektionen wieder von Tag zu Tag an, auch in Deutschland, vor allem aber in den USA, dem Lebensmittelpunkt des Dinslakeners.

Sollte es sich nicht als bitterböser Scherz von Wendler herausstellen, wovon anlässlich der Aussagen seines Managers in der Sendung von Oliver Pocher nicht auszugehen ist, dürfte Michael Wendlers Karriere in Deutschland beendet sein. Für keinen Fernsehsender, keinen Werbepartner dürfte es jetzt noch attraktiv sein, mit dem Neu-Verschwörungstheoretiker Wendler zusammenzuarbeiten. Daher sind die Reaktionen von RTL und Kaufland, die mit Wendler Show- und Werbeverträge hatten und noch am Donnerstag aufgekündigt haben, folgerichtig.