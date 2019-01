Darsteller waren gecastet: WDR trennt sich von Doku-Autorin - Darstellung „verzerrt“

Köln Aufregung beim WDR: Der TV-Sender hat Fehler in drei Dokumentationen, die bei „Menschen hautnah“ liefen, publik gemacht. Jetzt wurde die Autorin gefeuert.

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat eine inhaltliche Verzerrung in einer seiner Fernsehdokumentationen eingeräumt. In dem Film „Ehe aus Vernunft“ der Sendereihe „Menschen hautnah“ sei die Beziehungsgeschichte eines Paars „in unzulässiger Weise zugespitzt“ worden, räumte der Sender am Freitag in Köln ein. „Zwar handelt es sich um eine reale Beziehung, die Gefühlslage wurde aber verzerrt dargestellt.“ Chefredakteurin Ellen Ehni kündigte an, die freie Autorin werde deshalb nicht weiter beschäftigt. Das Vertrauensverhältnis sei zerstört.