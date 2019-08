„Roberto Geissini“ : Medienaufsicht rügt erneut Schleichwerbung bei „Die Geissens“

Berlin Die Medienaufsicht hat erneut Schleichwerbung in der Realityshow „Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie“ von RTL II gerügt. Nicht das erste Mal.

In der Ausgabe vom 15. Oktober 2018 sei während der gesamten Sendezeit die Modemarke „Roberto Geissini“ auffällig platziert worden, erklärte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Landesmedienanstalten am Freitag in Berlin. Dies sei ein Verstoß gegen das Schleichwerbeverbot in Paragraf 7 des Rundfunkstaatsvertrags.