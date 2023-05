TV-Nachlese zu „Illner“ „Peinlich für Präsident Putin“

Auch die Journalistin Eigendorf nimmt am Peinlichkeitsgipfel teil. „Was haben die Russen nicht alles versucht“, sagt sie mit Blick auf den Kriegsverlauf. „Und sie sind auf ganzer Linie gescheitert.“ Die für ihre Berichterstattung zum Ukraine-Krieg mit dem Deutschen Fernsehpreis 2022 ausgezeichnete TV-Journalistin erinnert aber auch an die ukrainische Zivilbevölkerung. Ihr Eindruck von Besuchen in der Ukraine sei, dass „die Bereitschaft, diese Opfer weiter so lange zu tragen, doch in gewissen Teilen der Bevölkerung abnimmt“.