KI bei „Illner“ „Das kann wirklich jeder Depp“

Das inspiriert wiederum den Digitalbranchenvertreter Berg. Er sieht ChatGPT-generierte Texte als Bildungswerkzeug, das Schülern zur Korrektur gegeben werden kann. Berg betont auch, dass am Arbeitsmarkt durch KI vor allem Routinetätigkeiten in gehobenen Berufen von Journalist bis Anwalt ersetzt werden. „Alles was nervt, entfällt“, stimmt Yogeshwar zu. Auch Meckel sieht es so, dass nicht alle Jobs in einem Bereich wegfallen, sondern sie spricht von „graduellen Veränderungen“. Zudem würden sich in einigen Berufen dadurch Zeitfenster öffnen, um sich mit Menschen auseinanderzusetzen.