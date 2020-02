„Maybrit Illner Spezial“ zu Hanau : „Rassismus ist die Norm“

Düsseldorf Rassistische Sprache, Verharmlosung, Hasskommentare: Bei „Maybrit Illner“ diskutieren die Talkgäste mögliche Wurzeln des rechten Terrorismus – und kommen auf mögliche Gegenmaßnahmen zu sprechen.

Für das „Maybrit Illner Spezial“ zu den rassistischen Anschlägen von Hanau hatte sich die Redaktion den Titel „ Anschlag in Hanau: Rechter Terror außer Kontrolle? “ ausgedacht. In der Talkrunde ist die Kernfrage indessen, ob Terror überhaupt kontrollierbar sein mag.

Gleich zu Beginn der Talkrunde wendet sich Moderatorin Maybrit Illner an den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten. Armin Laschet soll sagen, wie groß seine Sorge ist, dass der rassistische Anschlag von Hanau nicht der letzte seiner Art war. Groß, sagt er. Und die These vom einzelnen Irren will Laschet nicht gelten lassen. „Es gab schon immer psychisch Kranke, die sind aber nicht zu Mördern geworden.“. Aggression werde in der Gesellschaft geschürt, und das Phänomen sei auch nicht neu, sondern 20 Jahre alt. Damit spielt Laschet auf die NSU-Mordserie an.