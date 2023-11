Thema „Krieg“ bei „Illner“ „Der Unterschied liegt in der Angst“

Aus Tel Aviv berichtet die Korrespondentin Katrin Eigendorf, dass in der israelischen Bevölkerung ein Nachdenken über die Zukunft einsetze – „erste Diskussionen: Was kommt denn danach?“ Das ginge einher mit Kritik am Versagen der Netanjahu-Regierung, die sich durch alle Kreise ziehe. „Von ganz links bis ganz rechts ist man einhellig der Meinung, dass die Regierung Netanjahu versagt hat und daraus Konsequenzen gezogen werden müssen.“ Das werfe die Frage auf, wer künftig in Israel an der Spitze stehen werde.