Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 16. März 2023?

In der Sendung am 16. März 2023 um 22.15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: „Ihr schafft das schon! Viele Flüchtlinge und kein Plan?“ Dabei wird es in der Sendung um Flüchtlinge in Deutschland gehen. Stößt die Flüchtlingshilfe an ihre Grenzen? Hierzu hat Maybrit Illner sechs fachkundige Gäste eingeladen.