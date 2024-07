Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 11. Juli 2024?

Am Donnerstag, 11. Juli 2024 um 22.15 Uhr läuft die nächste Ausgabe im ZDF. Thema der Sendung ist „Nato in der Krise – stark genug gegen Putin?“ 75 Jahre Nato – Jubiläumsgipfel in Washington. Doch die Feier steht unter keinem guten Stern. Mit Finnland und Schweden ist das Verteidigungsbündnis zwar größer geworden, aber es zeigt deutliche Risse: US-Präsident Joe Biden steht im Wahlkampf und ist schwer angezählt, Emmanuel Macron ist ohne Regierungsmehrheit, und Victor Orbán verstört mit seinen „Extratouren“ nach Moskau und Peking. Der Bundeskanzler will sich beim Nato-Gipfel als verlässlicher Partner präsentieren: wehrfähig und zahlungstreu. Aber für die Bundeswehr reicht das Geld hinten und vorne nicht – und wirklich Führung übernehmen will Olaf Scholz offenbar auch nicht.