Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 9. November 2023?

In der Sendung am 9. November um 22:15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: „Historisch oder halbherzig – was bringt der Ampel-Asyl-Plan?“ Bis zu 1000 Menschen kommen pro Tag illegal in Deutschland an. Der Druck, politisch etwas dagegen zu tun, ist hoch, die Erwartungen an den Bund-Länder-Gipfel waren es auch. Von einem „historischen Moment“ sprach der Kanzler – doch reichen die Beschlüsse?