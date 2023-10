Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 26. Oktober 2023?

In der Sendung am 26. Oktober um 22:15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: „Krieg in Nahost – Gefahr für die Welt? Krieg und Terror im Nahen Osten. Israel will die Hamas zerstören und dennoch so viele Geiseln wie möglich befreien. Dieser Krieg ist komplex und asymmetrisch, und er hat längst eine geopolitische Dimension. Wie groß ist die Gefahr, dass Libanon, Iran und die USA in ihn hineingezogen werden?... Antisemitische Demonstrationen, Gewalt und Hasstiraden gegen Israel gibt es weiter auf Europas Straßen, von Berlin bis Paris. Sind die Gesellschaften noch viel gespaltener als angenommen? Und hat Deutschland nicht nur ein neues Sicherheitsproblem, sondern auch eine neue grundsätzliche Auseinandersetzung um Migration und Freiheit vor sich?“