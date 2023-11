Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 16. November 2023?

Am 7. Oktober veränderte sich nicht nur das Leben in Israel. Auch auf deutschen Straßen, in deutschen Schulen und Wohnvierteln ist plötzlich vieles anders. Der Hass auf Juden wird offen ausgelebt. Die Zahl der Straftaten wächst vierstellig. Unter den muslimischen Einwanderern und ihren Kindern ist dieser Hass verbreitet, er trifft auf die alten deutschen Vorurteile gegen Juden und Israel und auf eine harte Neonaziszene. Dazu kommt Kritik von links – angeblich an der Politik Israels, aber auch offen mit allen "Zutaten" des Antisemitismus – "from the river to the sea".