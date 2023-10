Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 12. Oktober 2023?

In der Sendung am 12. Oktober um 22:15 Uhr lautet das Thema des Polittalks: "Terror-Angriff auf Israel – uneingeschränkte Solidarität?" Überraschungs-Angriff der palästinensischen Terrormiliz Hamas auf Israel. Über 1000 Menschen werden ermordet und über 100 durch die Terroristen in den Gazastreifen entführt. Israel ruft den Kriegszustand aus. Entsetzen über das Massaker in der Welt, zugleich Jubel unter Muslimen – auch in Deutschland.