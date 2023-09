Politik-Talkshow im ZDF Wer ist zu Gast bei Maybrit Illner am Donnerstag, 7. September 2023?

In ihrer langjährigen Karriere moderierte Maybrit Illner, bis auf die Sommerpause, fast ununterbrochen ihre Show. In den vergangenen 22 Jahren musste sie nur drei Mal aussetzen – das erste Mal 2017 krankheitsbedingt und das zweite Mal 2018 wegen eines Trauerfalls in ihrer Familie. Am 17. März 2022 konnte sie kurzfristig wegen eines positiven Corona-Tests die Sendung nicht leiten. In allen drei Fällen wurde sie vertreten.